ممثل حماس في طهران: الشعب الفلسطيني يقف كالجبل الشامخ امام "صفقة القرن"

وفي تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" لمناسبة يوم القدس العالمي اعتبر ان يوم القدس العالمي یکتسب هذا العام اهمية خاصة لان القضية الفلسطينية تمر الان بمرحلة تاريخية حساسة ومهمة جدا، لافتا الى ان يوم القدس يشكل عنصرا للابقاء على حيوية القضية الفلسطينية ووحدة العالم الاسلامي وجميع احرار العالم امام الاستكبار العالمي وغطرسة الصهاينة واميركا الذين يعدون العدو المشترك للامة الاسلامية.

واشار ممثل حماس في طهران الى دعم اميركا للكيان الصهيوني الغاصب منذ تاسيسه سياسيا واقتصاديا وعسكريا وفي اطار منظمة الامم المتحدة، معتبرا ان الادارة الاميركية الجديدة بسعيها لتمرير صفقة القرن قد اصبحت العوبة بين نتنياهو المتطرف وحكومة الكيان الصهيوني.

واكد بان صفقة القرن وسائر الاجراءات التي اتخذتها اميركا في منطقة الشرق الاوسط لم تعد باي خير للمسلمين والفلسطينيين ولم ولن تساعد في احقاق حقوق الشعب الفلسطيني ، معتبرا المساعدات الاقتصادية قصة خيالية وغير حقيقية مشددا على ان الشعب الفلسطيني يقف بشموخ امام مشروع صفقة القرن المحكومة بالفشل كسائر المؤامرات التي حيكت ضد الشعب الفلسطيني على مدى الاعوام السبعين الماضية.

واعتبر ممثل حماس في طهران ان مشروع صفقة القرن لا يستهدف فلسطين فقط بل المنطقة كلها ومنهم الذين يقفون امام الغطرسة والعنجية الاميركية والصهيونية ولهذا السبب يجب ان يقف الجميع بصوت وموقف واحد امام هذا العدو المشترك.

واكد باننا نمر الان بمرحلة تاريخية مهمة في فلسطين لافتا الى ان البعض يريدون تعزيز اركان الكيان الصهيوني وبالمقابل اضعاف فلسطين الا ان الشعب الفلسطيني يقف صلابة وشموخ امام هذه المؤامرات.

واكد بان فصائل المقاومة اليوم تحظى بمكانة افضل بكثير في العالم وفي صفوف الجماهير وهي واثقة من قوة الشعب المقاوم، منوها الى ان المقاومة الاجتماعية والسياسية والدبلوماسية والمقاومة المسلحة اثبتت بانها تعمل على الدوام بصورة عقلانية وحكمة وتدبير.

انتهى ** 2342