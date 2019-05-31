٣١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٥
رمز الخبر 83334826
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رئيس منظمة التعبئة: انتصار الشعب الفلسطيني يتحقق بالمقاومة وليس بالمساومة

رئيس منظمة التعبئة: انتصار الشعب الفلسطيني يتحقق بالمقاومة وليس بالمساومة

طهران / 31 ايار /مايو /ارنا- اكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد غلام حسين غيب برور بان انتصار الشعب الفلسطيني يتحقق بالمقاومة وليس بالمساومة.

وفي تصريح ادلى به لمراسل "ارنا" خلال مشاركته اليوم الجمعة في مسيرات يوم القدس العالمي بطهران، قال العميد غيب برور، اليوم هو يوم القدس يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم ويتوجب على جميع مسلمي العالم العمل من اجل انتصار هذا الشعب في مواجهة كيان الاحتلال الصهيوني.

واعتبر يوم القدس يوم احياء احد شعائر الثورة الاسلامية وقال، ان الشعب الايراني بمشاركته في مسيرات هذا اليوم انما يقوم باحياء شعار الثورة هذا عمليا.

وقد انطلقت اليوم مسيرات يوم القدس العالمي في الجمهورية الاسلامية الايرانية وسائر مناطق العالم والذي يصادف الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالكيان الصهيوني وحماته.

انتهى ** 2342

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