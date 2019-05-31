جهانغيري: الجماهير ستجهض صفقة القرن بحضورها في الساحة

وفي تصريح ادلى به اليوم الجمعة خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي بطهران قال جهانغيري، ان الامام الراحل رسم استراتيجية مهمة للشعب الفلسطيني الا وهي الحضور الشعبي في الساحة لدعم هذا الشعب.

واضاف، ان الرئيس الاميركي اعلن صفقة القرن خلافا لجميع العقود والاتفاقيات الدولية بهدف طمس جميع حقوق الفلسطينيين.

وقال النائب الاول للرئيس الايراني، ليس هنالك اي فلسطيني مشارك في صفقة القرن ويمكن توقع اجهاض هذه الصفقة تماما في ظل الحضور الجماهيري وسوف لن يبقى لقلادة العرب المواكبين للكيان الصهيوني سوى العار التاريخي.

واشار الى ان ايران تعيش اليوم ظروفا خاصة فمن ناحية يكشر الاميركيون عن انيابهم ومن ناحية اخرى يدعون للتفاوض واضاف، ان الشعب الفلسطيني يتحمل اليوم ضغوطا صعبة وان حضور الشعب الايراني كان على الدوام صانعا للتاريخ وانني على ثقة ان الحضور الجماهيري هذا العام سيكون مؤثرا بشان قضايا البلاد والثورة وفلسطين.

انتهى ** 2342