ظريف: القدس متعلقة بالمسلمين والشعب الفلسطيني

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الجمعة خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي بطهران قال ظريف، ان رسالة اليوم هي ان القدس ليست للبيع؛ فالقدس ليست ملكا لاميركا لتمنحه للكيان الصهيوني وليس بامكان هذا الكيان ان يدعي ملكيته لها.

واضاف، ان القدس متعلقة بالمسلمين والشعب اللسطيني ولا يحق لاحد ان يمنح قبلة المسلمين الاولى للاميركيين والكيان الصهيوني او ان يتخذ اي اجرا اخر من شانه ان يؤدي الى المساس بقضية الشعب الفلسطيني.

وفي جانب اخر من حديثه اعرب وزير الخارجية الايراني عن اسفه للبيان الصادر عن قادة بعض الدول العربية ضد ایران واضاف، هنالك عدد ضيل من الحكام العرب وبغية الحفاظ على انفسهم والتقدم باهدافهم يحملون هذا التصور بانه لو وقفوا الى جانب نتنياهو فانهم بامكانهم الوصول الى مآربهم.

وصرح ظريف، ان نتنياهو لم يستطع حتى بقبته الحديدية ان يحمي كيانه فكيف بامكانه حماية هذه الدول.

واضاف، انه من الافضل لاجتماع منظمة التعاون الاسلامي الذي سيعقد في مكة المكرمة اليوم ان يقوم بالعمل الذي تاسست المنظمة امن اجله وهو دعم القدس والشعب الفلسطيني، بدلا عن التبجحات التي اطلقت مساء امس ضد ايران وافرحت الكيان الصهيوني.

واكد ظريف في الختام انه لا يحق لاحد ان يبيع القدس من جانب المسلمين، والذين يسعون وراء صفقة القرن سيصلون في الواقع الى افلاس القرن وستفشل مؤامراتهم.

انتهى ** 2342