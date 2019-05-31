٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٣:٤٩
رمز الخبر 83335073
٠ Persons

لاريجاني: تواجد الاميركيين في المنطقة جعل المقاومة اكثر قوة

لاريجاني: تواجد الاميركيين في المنطقة جعل المقاومة اكثر قوة

طهران / 31 ايار /مايو /ارنا- أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني على لاريجاني، اليوم الجمعة، ان تواجد الاميركيين في المنطقة لقمع المسلمين، أدى الى ان يصبح تيار المقاومة اكثر قوة.

وفي تصريحه للصحفيين خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي في طهران، قال لاريجاني: انه في السنوات الاخيرة، كانت المشاركة الشعبية في مسيرات يوم القدس العالمي دوما سندا جادا للدفاع عن الشعب الفلسطيني المضطهد، ولهذا فإن هذا الامر سيبقي عالقا في اذهان الشعب الفلسطيني.

وحول تضاؤل قوة الكيان الصهيوني وازياد قوة المقاومة قال لاريجاني: ان الامر واضح؛ لأن السياسات التي تعتمد المشاريع التساومية وامثالها، لم تصل الى نتيجة، وكلما اصروا اكثر على هذه القضايا حصلوا على نتائج اقل، لكن تيار المقاومة قد ازداد قوة في ضوء ذلك وأيضا بسبب تواجد الاميركيين في المنطقة لقمع المسلمين.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
4 + 8 =