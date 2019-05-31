لاريجاني: تواجد الاميركيين في المنطقة جعل المقاومة اكثر قوة

وفي تصريحه للصحفيين خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي في طهران، قال لاريجاني: انه في السنوات الاخيرة، كانت المشاركة الشعبية في مسيرات يوم القدس العالمي دوما سندا جادا للدفاع عن الشعب الفلسطيني المضطهد، ولهذا فإن هذا الامر سيبقي عالقا في اذهان الشعب الفلسطيني.

وحول تضاؤل قوة الكيان الصهيوني وازياد قوة المقاومة قال لاريجاني: ان الامر واضح؛ لأن السياسات التي تعتمد المشاريع التساومية وامثالها، لم تصل الى نتيجة، وكلما اصروا اكثر على هذه القضايا حصلوا على نتائج اقل، لكن تيار المقاومة قد ازداد قوة في ضوء ذلك وأيضا بسبب تواجد الاميركيين في المنطقة لقمع المسلمين.

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