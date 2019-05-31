الادميرال سياري: ارض فلسطين هي للفلسطينيين

وأشار الادميرال سياري في تصريح للصحفيين على هامش مسيرات يوم القدس العالمي اليوم، الى صفقة القرن الاميركية الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية لصالح كيان الاحتلال بدعم من الأنظمة الرجعية العربية، قائلا ان هذه المسيرات تحمل رسالة لمواجهة صفقة القرن مفادها أن ارض فلسطين هي للفلسطينيين ولن تفلح جميع المؤامرات والاحابيل ومصير كل هذه المشاريع هو الفشل الذريع.