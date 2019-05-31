٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٥:٢٢
رمز الخبر 83335336
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خطيب صلاة الجمعة بطهران:

المقاومة ارعبت الصهاينة ومثلث الشؤم "الاميركي -السعودي -الاماراتي" الداعم لهم

المقاومة ارعبت الصهاينة ومثلث الشؤم "الاميركي -السعودي -الاماراتي" الداعم لهم

طهران / 31 ايار /مايو /ارنا- اكد خطيب صلاة الجمعة في طهران آية الله كاظم صديقي بان المقاومة والانتفاضة الفلسطينية اصبحت متجذرة في ارجاء الارض المحتلة وقد ارعبت الصهاينة ومثلث الشؤم "الاميركي-السعودي-الاماراتي" الداعم لهم.

وفي الخطبة الثانية لصلاة الجمعة لهذا الاسبوع في طهران اعتبر آية الله صديقي، يوم القدس بانه ليس يوما فقط بل تيارا وجبهة وقال، ان يوم القدس هو عامل لعدم نسيان القضية الفلسطينية واعادة فتح االملف الاسود للكيان الصهيوني وحماته قتلة الاطفال.

واوضح بان المقاومة والانتفاضة اصبحت متجذرة في انحاء الارض المحتلة وقال، ان هذه المقاومة ادت الى ارتعاب الصهاينة ومثلث الشؤم "الاميركي -السعودي-الاماراتي" الداعم لهم.

واضاف، انه بفضل الله تعالى فان عمق الوعي تجاه القضية الفلسطينية قد تجاوز المنطقة وتحول الى ارضية عالمية لتحقيق مطالب الفلسطينيين.

يتبع ** 2342

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