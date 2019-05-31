محسن رضائي: يوم القدس رمز الشعور بالمسؤولية لدى ايران تجاه قضايا الاسلام

وعلى هامش مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي، قال رضائي للصحفيين، ان المبتكر ليوم القدس العالمي هو الامام الخميني الراحل (رض) مما يشير الى الشعور بالمسؤولية وهواجس ايران تجاه الاسلام والدول الاسلامية.

وبشأن صفقة القرن، قال رضائي: ان صفقة القرن، ليست اول مشروع يطرح لإنقاذ الكيان الصهيوني، بل طرحت حتى الآن عشرات المشاريع والخطط، وسيكون مصير صفقة القرن كمصير المشاريع السابقة.

وأردف: ان صفقة القرن لا اساس ديمقراطيا لها، وليست عادلة، لذلك فإن هذا المشروع سيواجه الفشل مثل سائر المشاريع الاخرى.