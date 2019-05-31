اللواء صفوي: المقاومة هي السبيل لاجهاض مشروع صفقة القرن

وفي كلمته قبل خطبة صلاة الجمعة في مدينة اهواز قال اللاوء صفوي، ان دعم الشعب الايراني توجيهات قائد الثورة الاسلامية حول فلسطين ليست استراتيجية مرحلة لتحدي اميركا والكيان الصهيوني بل هي نابعة من تعاليم الاسلام.

واعتبر اللواء صفوي مشروع صفقة القرن بانه ميت قبل ان يولد ولن يصل الى نتيجة حاله كحال سائر المؤامرات، مضيفا: ان صفقة القرن تعني تضييع حق عودة ملايين الفلسطينيين وتقسيم اجزاء من الدول المجاورة لفلسطين.

واضاف: ان النضال الذي بدأه المجاهدون الفلسطينيون بالعصي والحجارة، يواصلونه اليوم بإطلاق الصواريخ.

ولفت الى ان هذه السنة، تشهد بعض التغييرات، بما فيها مساعي بعض دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مبينا ان من لم يقرأ التاريخ سيضطر لتكرار التاريخ، فخلال الـ 70 عاما الماضية، احتل البريطانيون فلسطين وشاركوا مع الاميركان في مؤامرة كبرى ضد فلسطين، ومنطلقهم هو اثارة الازمة والتفرقة والهيمنة على دول المنطقة.

وتابع: ان إثارة الشقاق والخلافات بين شعوب المنطقة ودولها كان لضمان بقاء الكيان الصهيوني، ولذلك فإنه ومنذ بدء الاحتلال الصهيوني اي في 1948، أعلن الامام الخميني الراحل (رض) ان تحرير القدس الشريف والنضال ضد غدة الاحتلال السرطانية، يمثل حكما شرعيا.

ومضى اللواء صفوي قائلا، انه خلال السنوات الماضية، ازداد الوعي السياسي والاجتماعي والجهادي للشعب الفلسطيني، وفي المقابل، فإن قوة الكيان الصهيوني واميركا في المنطقة كانت في انحسار، حيث تراجع الكيان الصهيوني عن شعاراته الاولية.

ولفت الى ان تأكيد قائد الثورة الاسلامية بأن الكيان الصهيوني لن يكون موجودا خلال الـ25 عاما القادمة، وقال: ان العد العكسي لعمر هذا الكيان قد حان، وان صفقة القرن هي ايضا مؤامرة لإنقاذ الصهاينة على نفقة دول المنطقة.

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