٣١ مايو ٢٠١٩ - ٢٠:١٠
رمز الخبر 83335600
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وزير الخارجية الطاجيكي يصل الى طهران

وزير الخارجية الطاجيكي يصل الى طهران

وصل وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين الى العاصمة الايرانية طهران، اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف وعدد اخر من المسؤولين الايرانيين.

وسيلتقي الوزير الطاجيكي اليوم الجمعة مع وزير الطاقة ومسؤول الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة رضا اردكانيان.

ومن المقرر ان يلتقي سراج الدين مهر الدين غدا السبت مع وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف.
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