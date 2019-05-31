وزير الخارجية الطاجيكي يصل الى طهران

وسيلتقي الوزير الطاجيكي اليوم الجمعة مع وزير الطاقة ومسؤول الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة رضا اردكانيان.

ومن المقرر ان يلتقي سراج الدين مهر الدين غدا السبت مع وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف.

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