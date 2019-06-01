اصابات جراء قمع الاحتلال جمعة يوم القدس العالمي على حدود غزة

واعلنت وزارة الصحة في تصريح مقتضب اصابة 6 فلسطينيين بجراح مختلفة جراء اطلاق الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز على المتظاهرين شرق قطاع غزة.

واحرق المتظاهرون دمية للرئيس الامريكي دونالد ترامب والإعلام الامريكية تعبيرا عن رفضهم لصفقة القرن وحيا خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس كل الجماهير الفلسطينية والعربية التي خرجت في يوم القدس العالمي لتؤكد أن قضية القدس وفلسطين بوصلة وعنوان الامة.

وقال الحية خلال مشاركته في مسيرات العودة إنه لا مقام للاحتلال على ارض فلسطين.. وستبقى فلسطين طاردة للغزاة وللمحتلين، مضيفا ": ان فلسطين والقدس ستبقى عربية واسلامية"، داعيا الى وضع استراتيحية متكاملة لمواجهة الاحتلال والصفقات المشبوهه.

من جهته، قال اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ان انعقاد القمة العربية الطارئة التي تجاهلت القدس والاستيطان والحصار على غزة ومعاناة شعبنا المستمرة بسبب الاحتلال ردت عليها المشاركة الواسعة اليوم في فعاليات "يوم القدس العالمي " وفي عدد كبير ومن الدول وفي مقدمتها فلسطين وايران واليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها من مدن عربية واسلامية لهو خير تعبير عن رفضها لمحاولات تسويق صفقة القرن وهو دليل على تمسك الامة والشعب الفلسطيني بالقدس عاصمة لفلسطين رغم كل الضغط والحصار، مشددا أن الصفقة خطر على الامة كلها وليس على فلسطين وحدها.

واكد رضوان في ختام فعاليات جمعة يوم القدس العالمي على استمرار مسيرات العودة كأداة كفاحية سلمية وشعبية استطاعت بصبر المشاركين فيها ان تطيح بحكومة "نتنياهو ليبرمان " السابقة واستطاعت اليوم أن تحول دون تشكيل حكومة جديدة للعدو- مما فرض على المجرم نتنياهو التوجه لانتخابات مبكرة.

وقال رضوان:" هذا يعني اننا غرسنا اول مسمار في نعش صفقة القرن بمسيراتنا ومقاومتنا وسنسقط المؤامرة "، كما أعلن رفض وادانة الهيئة المشاركة بورشة البحرين المشبوهة ، وقال :"فارضنا، وقدسنا، وغزتنا، وثوابتنا، ليست للبيع او المساومة".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الى التخفيف من معاناة أسر الشهداء والجرحى والى تقديم العون والرعاية لهم.

وهذا هذا السياق، شكرت الهيئة الجمهورية الاسلامية في ايران على المكرمة التي قدمتها امس لشهداء وجرحى مسيرات العودة وعلى استمرارها في كفالتهم، داعية كافة الدول العربية الشقيقة للمشاركة في رعاية اسر الشهداء والجرحى.

وطالبت الهيئة القوى الحية بالأمة من الاحزاب والمثقفين محاسبة كافة المتورطين في عملية التطبيع بأشكال المختلفة مع العدو الصهيوني ,وتعتبر ذلك غدرا بالقضية والمقدسات .

ودعت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في صلاة عيد الفطر السعيد التي ستقيمها الهيئة في ساحة مخيم العودة شرق غزة "ملكة "، كما دعت الهيئة الوطنية لاعتبار الجمعة القادمة (61) الموافق 7/7/2019 التي تلي عيد الفطر يوما لزيارة الارحام وذوي الشهداء والجرحى.

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