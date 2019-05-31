دبلوماسي ايراني: تقرير الوكالة الذرية دليل على التزام ايران بتعهداتها الدولية

وفي تصريح ادلى للصحفيين اليوم الجمعة دعا غريب آبادي اطراف الاتفاق النووي لضمان مصالح ايران عبر اتخاذ اجراءات عملية عاجلة ومناسبة في اطار برنامج زمني معلن.

واضاف، ان هذا التقرير كالتقارير الـ 14 السابقة افاد بان الوكالة واصلت اجراءات المراقبة والتحقق من الصدقية فيما يتعلق يتنفيذ التعهدات النووية من جانب ايران وفقا للاتفاق النووي.

وتابع قائلا، انه ورغم التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي فان التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة مستمر في هذه المرحلة كما في السابق.

واضاف، من الواضح ان الاطراف الاخرى للاتفاق النووي لم تتخذ خطوات ملموسة وعملية في مسار تنفيذ تعهداتها مما يعرض للخطر مصير الاتفاق.

واكد عزم وجدية ايران في قرارها الاخير ، معتبرا التنفيذ الكامل والصادق للتعهدات من قبل جميع الاطراف اساسا ضرويا لديمومة الاتفاق.

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