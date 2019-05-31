قائد سلاح الجو الايراني: صفقة القرن لن تؤخر الوعد الالهي

وقال العميد نصيرزادة في تصريح له الجمعة على هامش مسيرات يوم القدس العالمي ان المشاركة الشعبية الواسعة في اخر جمعة من شهر رمضان المبارك تمثل تجديد للبيعة مع مبادئ الامام الخميني الراحل (رض).

واضاف ان رسالة هذه المشاركة تبعث الامل وثقة الامة الاسلامية بالوعد الالهي بالنصرة وتحقيق وعده بانتصار الحق على الباطل .

واعتبر هذه القضية مثالا حقيقيا لمواجهة جبهة الحق والباطل في عالمنا المعاصر اليوم معربا عن امله في ان يتحقق الوعد الالهي بزوال الباطل وكما قال قائد الثورة الاسلامية انه وبفضل البارئ تعالى لن يكون هنالك بالمنطقة في المستقبل كيان باسم الكيان الصهيوني.

واكد العميد نصير زادة ان مخططات كصفقة القرن لن تؤخر حتما الوعد الالهي الصادق.

انتهى ** 2342