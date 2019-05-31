ولايتي: صفقة القرن مؤامرة تلوح بوادر فشلها في الافق

وخلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي، قال ولايتي في تصريح صحفي: في هذه السنة، نواجه وضعا مختلفا في يوم القدس العالمي، حيث مؤامرة باسم "صفة القرن" والتي لن تصل الى نتيجة، وقد بدات بوادر فشلها تلوح في الافق.

وأضاف: ان الاحداث الاخيرة في المنطقة، أصبحت دافعا ليكون الاحتفاء هذا العام بيوم القدس بشكل اكبر.

واشار الى ان اكبر الفصائل الفلسطينية المناضلة كحماس وحركة الجهاد الاسلامي، تحتفي بهذا اليوم ايضا، مما يبين الطابع واسع النطاق الذي اخذه يوم القدس في العالم الاسلامي.

وقال: انه نظرا للممارسات الخبيثة للكيان الصهيوني في المنطقة، فقط شارك شعبنا في هذه المسيرات بوعي ويقظة اكبر.

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