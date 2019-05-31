وزير الدفاع الايراني: لا معنى للتفاوض حول قدرات البلاد الدفاعية

وفي تصريحه للصحفيين على هامش مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي في مدينة زنجان (شمال غرب)، قال العميد حاتمي، ان الذين يمارسون الظلم اليوم ضد الشعب الفلسطيني، قد تم طردهم في زمن ما من العديد من الدول الاوروبية، ولذلك ومن اجل التخلص من شرهم تم توجيههم الى فلسطين.

وأشار الى ان صفقة القرن تمثل خطوة اخرى من قبل الذين يساعدون على تحقيق اهداف الكيان الصهيوني واميركا في المنطقة، مؤكدا بان هذا المشروع سيمنى بالفشل بوعي الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة ويقظتهم.

وفي جانب آخر من حديثه، أكد وزير الدفاع، ان الشعب الايراني ومن خلال مشاركته اليوم في مسيرات يوم القدس العالمي، استعرض وحدته وانسجامه في مواجهة الاعداء، وصرح: علينا ان نتحلى بالوعي واليقظة، لأن العدو بصدد المساس بوحدة الشعب الايراني.

وشدد على اننا لسنا بصدد الحرب، ولكننا نتصدى لأي عامل يعرض حياة الشعب الايراني للخطر، ومؤكدا ان القدرات الدفاعية للبلاد محلية وداخلية وليست محلا للتفاوض.

انتهى ** 2342