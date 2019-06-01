كاتب أمريكي: الشعب الأمريكي يدعم فلسطين

وصرح "رابرت فانتينا اليوم السبت في مقابلة حصرية مع إرنا: كما قال قائد الثورة الإسلامية وبحق، فإن يوم القدس هذا العام كان أكثر أهمية من الاعوام الماضية، لأن ترامب ونتنياهو يخططان بشكل نهائي لاضفاء الشرعية على احتلال فلسطين .

وأضاف: كان متوقعا أن تجري مظاهرات كبيرة في فلسطين ويواجه المتظاهرون العنف الإسرائيلي. من المهم أن ينزل الناس في البلدان الأخرى، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، إلى الشوارع لدعم فلسطين .

وأشار الكاتب الأمريكي إلى معارضة الزعماء الرجعيين العرب لاقامة مسيرات يوم القدس وتابع: إن حكومة دول مثل البحرين لا تريد أن يعرف العالم شيئا عن دعم شعبها للقانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان.

وصرح فانتينا أن الدول التي تتحدى الحكومة الأمريكية تواجه خطر الحظر والعقوبات، موضحا بان القادة البحرينيين يدركون هذه القضية وبالتالي يخضعون لأوامر الولايات المتحدة ومع ذلك ، يجب أن نعرف أن التغيير في الولايات المتحدة سيحدث عاجلاً أم آجلاً.

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