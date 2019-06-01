ممثل الجهاد الاسلامي في ايران : المسجد الاقصی لیس للبیع

واضاف ناصر ابو شریف مساء امس الجمعة في ملتقى "المقاومة الإسلامية في المرحلة الثانية من الثورة" في مدينة كركان ( شمال ايران): ان مسلمي العالم لن ينؤوا بانفسهم عن القدس الشريف لانها جزء لايتجزا من الدول الاسلامية.

واکد القيادي الفلسطيني ان مصير المسجد الاقصى والبيت المقدس هو الهاجس الرئيسي لشعوب المنطقة بما فيها البحرين ولبنان وسوريا والعراق والدول الاخرى والشعوب الواعية في المنطقة لاترضى ببيع الحرم القدسي الشريف.

واشار ابو شريف الى ان ما يسمى "صفقة القرن" ستتحول الى مقاومة القرن بالمواجهة القوية من جانب دول المنطقة وستحبط كافة المؤامرات والمخططات العبرية –العربية – ألامريكية .

وی ادامه داد: رژیم آل سعود با همراهی دولت ترامپ در اجرای طرح به اصطلاح معامله قرن به مسجد الاقصی در بیت المقدس به عنوان سومین حرم شریف مسلمانان جهان خیانت کرده است.

واضاف: لقد خان النظام السعودی المسجد الاقصى باعتباره ثالث الحرمین الشريفین للمسلمين من خلال مساعدة حكومة ترامب لتنفيذ ما يسمى صفقة القرن.

وی ادامه داد: بار دیگر و پس از مطرح شدن موضوع معامله قرن، وظیفه راهبری و هدایت ممالک اسلامی به ایران سپرده شد و کشورهای جبهه مقاومت با تاسی از ایران در برابر این توطیه ایستادگی خواهد کرد و آمریکا و مزدورانش را شکست خواهند داد.

واضاف ابو شريف : بعد طرح صفقة القرن تم تفويض قیادة وتوجيه الدول الاسلامية مرة اخرى الى ايران مؤكدا ان دول جبهة المقاومة ستحذو حذو ايران في الوقوف مقابل هذه المؤامرة وستهزم أمريكا وعملائها .

انتهي** ۱۴۵۳**۱۰۴۹