زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب غرب ايران

واورد مركز الجيوفيزياء في جامعة طهران ان هذا الزلزال وقع عند الساعة التاسعة واربع دقائق صباح اليوم وكان على عمق 16 كيلومترات من سطح الارض.
ولم ترد انباء عن الخسائر الاحتمالية جراء الزلزال.
انتهى** 2344
دزفول - ضرب زلزال بقوة 4.2 ريشتر مدينة كتوند في شمال محافظة خوزستان جنوب غرب ايران صباح اليوم السبت.
واورد مركز الجيوفيزياء في جامعة طهران ان هذا الزلزال وقع عند الساعة التاسعة واربع دقائق صباح اليوم وكان على عمق 16 كيلومترات من سطح الارض.
ولم ترد انباء عن الخسائر الاحتمالية جراء الزلزال.
انتهى** 2344
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