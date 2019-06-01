زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب غرب ايران

واورد مركز الجيوفيزياء في جامعة طهران ان هذا الزلزال وقع عند الساعة التاسعة واربع دقائق صباح اليوم وكان على عمق 16 كيلومترات من سطح الارض.

ولم ترد انباء عن الخسائر الاحتمالية جراء الزلزال.

انتهى** 2344