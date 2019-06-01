لقاء اعضاء التكتل النسوي بمجلس الشوری مع مسؤولة في البنك المركزي الفنلندي

واشارت النائبة الايرانية "بروانه مافي" اليوم السبت فی اللقاء مع نوكانن الی اهمیة النظام المصرفي في التبادل الاقتصادي بين البلدين وقالت ان العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وفنلندا كانت دوما جيدة وايجابية .

واضافت اننا نتوقع من فنلندا ان تکون احدى المساهمات في آلالية المالية الاوروبیة( اينستنكس) وليست عضوا فيها فقط.

واشارت عضوة التكتل النسوي في مجلس الشورى الاسلامي "طيبة سياوشي" الى نظام التعلیم المصرفي واکدت على اهمية توفير المجالات التعليمية بين البنوك في الدول المختلفة.

وتطرقت عضوة اخرى في التكتل النسوي "حميده زر أبادي" الى موضوع العملات الرقمية في النظام المصرفي مشددة على ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول .

من جانبها شرحت مساعدة رئيس البنك المركزي الفنلندي "ماریا نوکانن" النظام المصرفي في فنلندا وقالت ان الاستقلال والشفافية والمساءلة أمام البرلمان والشعب هي من السمات الرئيسية للنظام المالي الاوروبي (يورو) والنظام المصرفي الفنلندي.

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