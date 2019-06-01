١ يونيو ٢٠١٩ - ١٤:٣٠
رمز الخبر 83336646
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قائد الدفاع الجوي للجيش:مستعدون لمواجهة تهديدات العدو الجوية

قائد الدفاع الجوي للجيش:مستعدون لمواجهة تهديدات العدو الجوية

طهران/۱ حزيران/ يونيو/ ارنا – قال قائد الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد "عليرضا صباحي فرد": نحن على اتم الجهوزية الى جانب مقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي لمواجهة جميع التهديدات الجوية للعدو والتعامل معها ونقوم برصد الاجواء على مدار الساعة.

واضاف العميد صباحي فرد اليوم السبت في حوار مع ارنا انه و نظرا للتهديدات التي تتعرض لها الجمهورية الاسلامية فان قواتنا في الدفاعات الجوية على اتم الاستعداد لمواجهتها، مشيرا الى الاجواء الاعلامية حول تحرك الاسطول الامريكي باتجاه مياه الخليج الفارسي.

واكد قائد الدفاع الجوي للجيش على استعداد القوات والدفاعات الجوية وبنسبة ۱۰۰% لمواجهة اية تهديدات تصدر من الاعداء.

وبين صباحي فرد ان قوات الدفاع الجوي لاتعير اهمية للاجواء الاعلامية حول تحرك حاملة الطائرات الامريكية ، مضيفا ان الدفاع الجوي يمتلك من القدرة لمواجهة اي اعتداءات مهما كانت .

واكد اننا ندافع وبصلابة عن اجوائنا وقمنا بالتصدي لبعض اجراءات العدو بكل قوة وصلابة.

انتهى**م م**۱۰۴۹

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