روحاني: بامكان إيران ان تكون أكثر طرق الترانزيت أمانا للسلع الطاجيكية

وأضاف حجة الإسلام حسن روحاني اليوم السبت في لقاء مع وزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهر الدين، أن البلدين لديهما الكثير من القواسم المشتركة من حيث اللغة والثقافة والأواصر التاريخية والأدبية والدينية، وقال: يجب أن نسعى جاهدين لتوسيع العلاقات بين طهران ودوشنبه في مختلف القطاعات بما يتماشى مع مصالح البلدين وتعميق الصداقات.

واشار الى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو باستمرار الى استقرار طاجيكستان وأمنها الكامل وتميزها وتقدمها ، وتعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين، وقال: نحن مستعدون للمساهمة بشكل أكبر في مشاريع طاجيكستان من خلال توفير الخدمات التقنية والهندسية ونقل الخبرات. وهذا يعد فخرا للشركات الإيرانية والقطاع الخاص بتقديم أفضل الخدمات في البلدان الصديقة.

وقال رئيس الجمهورية إن المنطقة تمر اليوم بوضع خاص وتواجه الإرهاب والتدخل الأجنبي، وقال، ان المخاوف لازالت قائمة رغم خروج الإرهابيين من العراق وسوريا، هناك مخاوف من أن ينشطوا في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، لذلك، يمكن لإيران وطاجيكستان توسيع تعاونهما في مكافحة الإرهاب.

** وجود جماعات إرهابية يشكل خطرا على المنطقة

من جانبه أكد وزير الخارجية الطاجيكي، أن إيران وطاجيكستان كانتا دائما بلدين صديقين وشقيقين، وأنهما سيواصلان توسيع وتعميق الصداقات والأخوة في المستقبل، وقال إن تطوير العلاقات والتعاون بين طهران ودوشنبه مهم جدًا.

و أكد مهر الدين على ضرورة توسيع العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، داعيا الى استفادة طاجيكستان من مزايا ميناء جابهار وتطوير التعاون في قطاع الترانزيت واستخدام خبرات الشركات والمتخصصين الإيرانيين في تقديم الخدمات التقنية والهندسية ، خاصة في مجالات الطاقة وشؤون البنية التحتية في هذا البلد.

وقال : نعتقد أن وجود جماعات إرهابية أمر خطير للغاية بالنسبة لشعوب المنطقة، وعلينا بالتالي أن نعمل جميعا على طريق مكافحة الإرهاب، قائلاً إن سياسة مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة كان له الكثير من الآثار الإيجابية.

وأكد وزير الخارجية الطاجيكي على عزم بلاده في تطوير العلاقات مع إيران، وفي إشارة إلى الدعوة الرسمية التي وجهها الرئيس الطاجيكي للدكتور روحاني، أعرب عن أمله في حضور رئيس الجمهورية في قمة سيكا، التي ستعقد قريباً في دوشنبه.

والتقى وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، الذي وصل أمس الى طهران، بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف اليوم قبل لقائه مع الرئيس وبحث معه بشأن توسيع وتعميق التعاون السياسي والبرلماني ومجموعات الصداقة والقضايا الاقتصادية خاصة المياه والطاقة والنقل والمشاورات السياسية والقنصلية و التعاون الثقافي الثنائي والدولي، بما في ذلك في منظمة اليونسكو ، وكذلك مكافحة التطرف والإرهاب.

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