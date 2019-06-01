ايران تتقدم بشكوى الى الايكاو حول آلية التزود بالوقود في المطارات الاجنبية

واشار دهقان اليوم السبت لمراسل ارنا الى المشاكل التي تواجهها شركات الطيران الايراني في بعض المطارات الدولية واضاف ان الحظر الامريكي ضد الطيران المدني الايراني مناف للقوانين الدولية والشعارات الانسانية التي تطلقها امريكا والدول المتحالفة معها.

وبين ان المستهدف من هذا الاجراء هو المواطن الذي يستخدم النقل الجوي وقال ان الهدف منه هو قطع ارتباط الشعب الايراني مع شعوب ودول العالم.

واعلن دهقان عن اعلام امين عام ورئيس منظمة الايكاو امتناع بعض المطارات الاجنبية تزويد الوقود لشركات الطيران الايرانية مؤكدا ان المفاوضات مستمرة لحل المشكلة و أعرب عن امله ان یتم حلها قریبا.

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