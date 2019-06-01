ضبط 2.7 طن من المخدرات في جنوب شرق إيران

وأضاف العميد محمد قنبري اليوم السبت أن شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة سيستان وبلوجستان تلقت خلال عملية استخباراتية واسعة النطاق معلومات تفيد بنقل شحنة كبيرة من المخدرات من المناطق الحدودية إلى مدينتي إيرانشهر و سراوان.

وأكد أن فرق من قوي الامن الداخلي في مدينة سراوان رصدت عصابة كانت بصدد تهريب المخدرات و نصبت لها كمينا تمكنت خلاله من تحديد هوية المهربين الذين كانوا يستقلون سيارة لنقل شحنة المخدرات.

وقال انه تم خلال هذه العمليات القبض علي اثنين من المهربين وضبط طنا واحدا و143 كغم من الافیون و 103 كغم من مادة الحشيش و 7 كغم من مادة الكريستال و 1.5 كغم من الهيروئين وضبط أسلحة وكميات من العتاد كانت بحوزة المهربين.

وأضاف العميد محمد قنبري أن فرق من قوي الامن الداخلي في مدينة ایرانشهر رصدت عصابة كانت بصدد تهريب المخدرات و نصبت لها كمينا تمكنت خلاله من تحديد هوية المهربين الذين كانوا يستقلون سيارة لنقل شحنة المخدرات.

وقال انه تم خلال هذه العمليات القبض على المهربين وضبط طنا واحدا و286 كغم من الافیون و 201 كغم من مادة الحشيش و 19 كغم من مادة الكريستال وضبط أسلحة وكميات من العتاد كانت بحوزة المهربين.

انتهي**م م**2041**