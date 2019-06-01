وزير الصناعة يؤكد على زيادة الصادرات الى افغانستان

واشار رحماني الى المساحات المشتركة التاريخية والثقافية بين ايران وافغانستان؛ مصرحا ان العلاقات الثنائية كانت ولاتزال وثيقة ولاسيما على صعيد التبادل التجاري الذي بلغ مستوى ملحوظا بين البلدين.

واكد وزير الصناعة على اهمية السوق الافغانية بالنسبة للبضائع الايرانية؛ مبينا ان تعزيز الصادرات ولاسيما الى الدول الجارة يشكل احد البرامج الاساسية في مجال التجارة الخارجية للجمهورية الاسلامية، وافغانستان تحظى مكانة خاصة في هذا الاطار.

علما ان حجم الصادرات غير النفطية الايرانية الى افغانستان بلغ 3 مليارات دولار وبما يعادل 5,5 ملايين طن خلال العام الماضي؛ وفي المقابل بلغ حجم الاستيراد الايراني من هذا البلد خلال الفترة ذاتها 10 الاف طن وبما يعادل 11 مليون دولار.

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