اميركا تتحمل مسؤولية كل ما سیترتب عن أي خطوة في الاعلان عن "صفقة القرن"

وفي كلمته الافتتاحية لاحتفالية يوم القدس العالمي التي اقامها المجلس الأعلى الاسلامي مساء الجمعة، اكد الشيخ حمودين ان الإعلان عن صفقة القرن هو السر الحقيقي لكل التوتر والتصعيد الذي تشهده المنطقة.

واضاف، ان احياء يوم القدس "واجب شرعي وانساني لايكتمل وجود الأمة وكيانها الاعتباري إلا بها (القدس) وبعودتها، وبعزة أهلها، وكرامة مقدساتها التي مهما طال زمن الاحتلال الصهيوني لها لا ينتقص من موقعها في نفوسنا كعرب ومسلمين في كل بقاع الأرض، بل تزيدهم حماسا وإصرارا وشغفا ليوم التحرير العظيم".

وخلال الاحتفالية، التی شارک فیها كبار الرموز الوطنية السياسية والديني وسفراء وممثلو العديد من الدول العربية والإسلامية وحشد غفير من المواطنين العراقيين، دعا حمودي "كل القوى المحبة للحرية والسلام لدعم واسناد القوى الفلسطينية التى تقف بالضد من صفقة القرن، ودعم مسيرات العودة لما تجسده من رسالة تحدي"؛ مجددا رفض العقوبات الاحادية على الجمهورية الاسلامية والتصعيد الأمريكي في المنطقة، والتلويح بالعنف، والممارسات الابتزازية لحكوماتها ومحاولات فرض الوصاية والهيمنة.

واعرب رئيس المجلس الاعلى العراقي عن اسفه من "ان يعقد العرب مؤتمرات قممهم في ظل تغييب كامل لقضية القدس وفلسطين، ومحاولات دنيئة للتفريط بحق شعبها ومصادر تضحياته، وقتل القضية المركزية للأمة من خلال مؤامرة (صفقة القرن) التي تحاك خيوطها حاليا فيما يجري تحضيره لمؤتمر البحرين الاقتصادي".

كما اعرب عن استغرابه من "تتهافت أنظمة عربية في قمة مكة المكرمة لصناعة محور زائف لمعاداة الجمهورية الاسلامية الايرانية وخدمة مشاريع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الرامية لتمزيق الأمة وتفتيت قوتها وارادة شعوبها"؛ مؤكدا : لقد كان للعراق من خلال الاخ رئيس الجمهورية موقفا شجاعا وحكيما في رفض هذا التمحور العدواني ضد دولة جارة مسلمة يعد امنها واستقرارها من أمن واستقرار دول المنطقة بالكامل.

انتهي**2018/ح ع **