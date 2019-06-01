مصدر عراقي مطلع : الصين ترغب في الالتحاق باللجنة الرباعية الامنية

وفي تصريح لمراسل "ارنا" في بغداد، اضاف المصدر انه في ضوء الانجازات الكبرى التي حققها اللجنة الرباعية والتعاون الامني القائم بين البلدان الاربعة في مجال مكافحة الارهاب، فقد ابدت بعض الدول بما فيها الصين عن رغبتها في الالتحاق بهذه اللجنة.

وتابع، ان الاجتماع الاخير للجنة الرباعية تطرق الى رغبة هذه الدول وقد لقي ترحيبا من قبل الاعضاء المشاركين.

و وصف المصدر العراقي هذا التطور بانه يشكل خطوة ايجابية نحو توسيع نطاق التعاون القائم في اطار اللجنة الرباعية بهدف تعزيز الامن على الصعيدين المحلي والاقليمي وبما يشمل كافة البلدان.

و تم تأسيس اللجنة الرباعية لتبادل المعلومات بين ايران وروسيا والعراق وسوريا في اواخر ايلول/سبتمبر 2015، وكان لها دور فاعل في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي في كل من العراق وسوريا.

انتهى ** ح ع