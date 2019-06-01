إيران.. أمينا عاما جديدا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ



وأضاف رفيعي بور في تصريح لمراسل إرنا اليوم السبت، انه انعقد المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان في باريس بحضور ممثلين عن 182 بلدا بالعالم، حيث تم أمس الجمعة 31 أيار/مايو التصويت على النتائج المتمخضة عن إنتخابات المناطق الخمسة بالعالم، في الجلسة العلنية للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، التي وافقت على عضوية إيران في مجلس إدارة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتمكنت إيران من إحراز منصب الأمين العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأقصى للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بعد الحصول على غالبية 92 صوتا مؤيدا، فيما امتنع أو أدلى 16 ممثلا بآراء معارضة.

وفيما أشار الى أن الفرع الرئيسي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأقصى يقع في العاصمة اليابانية طوكيو، أعلن ان خلال هذه الإنتخابات، تم إختيار اليابان رئيسا وماليزيا نائب رئيس وإيران أمينا عاما ومديرا تنفيذيا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأقصى من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وحسب رئيس منظمة الطب البيطري الإيرانية، كانت تتولى قبل هذا أستراليا منصب الرئاسة والصين منصب نائب الرئيس وماليزيا أمينا عاما لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأقصى للمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

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