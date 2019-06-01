مسيرة يوم القدس في لندن انموذج للتضامن بين الاديان لمواجهة الظلم

واشار شجرة في حوار خاص لمراسل "ارنا"، الى تعدد الثقافات والجنسيات والاديان في بريطانيا؛ مؤكدا ان مسيرة يوم القدس تقدم انموذجا للتماسك والتآزر بين هذه الثقافات والديانات في مواجهة الظلم.

ونوّه رئيس لجنة حقوق الانسان الاسلامية الى ان يوم القدس العالمي يحظى باهمية بالغة في جميع الظروف للتنديد بالممارسات الجائرة والظلم بحق الشعوب والمدنيين ليس في فلسطين فحسب وانما في العالم اجمع.

وتابع، ان القضية الفلسطينية تجسد واقع الظلم والجور في العالم وايضا الصمود والمقاومة الجماهيرية ضد قوى الاستبداد.

وحول التحديات التي تواجه المشاركين في مسيرة يوم القدس العالمي في بريطانيا، لفت شجرة الى محاولات اللوبي الصهيوني لمنع المسيرة سنويا، بما فيها تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو في لقائه العام الماضي رئيس وزراء بريطانيا والذي طالب فيها بكل صراحة عدم السماح لتنظيم المسيرة.

واستطرد، ان المؤسسات الصهيونية العالمية جندت طاقاتها من اجل استهداف يوم القدس وتشويه صورة هذه المناسبة العالمية؛ مشيرا في السياق نفسه الى تهديد احد عناصر اللوبي الصهيوني الفوضويين عبر احدى الشبكات الاجتماعية بانه سيهاجم المشاركين في مسيرة يوم القدس العالمي (التي ستخرج الاحد القادم في لندن) باستخدام سلاح اتوماتيكي.

واكد ان كل من يختار نهج المقاومة سيكون مستهدفا في بريطانيا؛ مشددا بقوله : طبعا هذه الممارسات لا تثير استياءنا بل تبعث على الفخر والاعتزاز لأنها تشير الى اننا على قدر المسؤولية في مجابهة الظلم والاستبداد.

ولفت رئيس لجنة حقوق الانسان الاسلامية الى ان بريطانيا تعتبر ثاني اكثر الدول الكبرى عالميا في مجال دعم الكيان الصهيوني وممارساته الجائرة.

وافاد مراسل ارنا من لندن، ان مسيرة احياء يوم القدس العالمي لهذا العام ستنطلق غدا الاحد من مقر وزارة الداخلية البريطانية باتجاه مكتب رئاسة الوزراء حيث ستنظم وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم ورفض ما يسمى بـ "صفقة القرن".

انتهى ** ح ع