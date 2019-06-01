وزير الصحة : لا نواجه عجزا في مجال الادوية الضرورية رغم كافة الضغوط الامريكية

وفي مؤتمر صحفي له اليوم السبت، اعرب نمكي عن ارتياحه من انه في ضوء الخطط والبرامج المحددة نجحت وزارة الصحة حتى الان في توفير الادوية الضرورية واستيرادها بشتى السبل.

واشار وزير الصحة الى ضرورة توطين انتاج الادوية وعدم استيرادها قدر الامكان من الخارج؛ مبينا ان البلاد لا تواجه مشكلة وعجزا كبيرا في مجال الادوية الضرورية وانما هناك شحة في الادوية التي كانت تستورد من الخارج، باستثناء الادوية الخاصة بالامراض المستعصية.

واكد نمكى، ان وزارة الصحة وضعت برامج وخططا مناسبة لسدّ احتياجات البلاد في مجال الادوية الاساسية والضرورية بنهاية العام الحالي (الايراني في 20 اذار/ مارس 2020).

وناشد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، وسائل الاعلام ببذل الجهود والتعاون لدعم الصناعات المحلية عالية الجودة في مجال الادوية.

انتهى ** ح ع