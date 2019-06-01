انصار الله : القمم الطارئة بالسعودية فشلت لانها خارجة عن إطار التأثير في قضايا الأمة

وأضاف عبد السلام في مدونة له على صفحته بموقع "تيلغرام"، أن "قضايا الأمة العربية والإسلامية تناقش من خارج هذه الهيئات التي مفترض أنها مرجع لحل الازمات وفي مقدمتها فلسطين التي يصفها الجميع بالمحورية ويديرها ويحركها كوشنير".

وتابع أن "حروب وأزمات المنطقة التي أشعلتها السعودية تشرف عليها الأمم المتحدة وترفض السعودية وبشدة أي دور أو وساطة لأي دولة خليجية أو عربية أو إسلامية".

وأشار الناطق باسم حركة انصار الله، الى أن "مجلس التعاون الخليجي في وضع لا يحسد عليه ولم يعد ينعقد شكليا إلا بجهود جبارة، وما شاهدناه خلال اللقاء بين المُحاصِر والمُحاصَر خير دليل على عمق ما صنعته السياسية السعو - اماراتية من ضغائن وإفساد وأحقاد".

وحول الجامعة العربية، اكد عبدالسلام أنها "أصبحت مسخرة بين شعوب المنطقة وآخر من يعلم عن مشاكلها وقضاياها".

وأضاف ان "منظمة المؤتمر الإسلامي لم نعد نسمع عنها إلا في الانعقاد السنوي"؛ متسائلا : من يدير قضايا المنطقة وفي مقدمتها فلسطين هو كوشنير أو الامم المتحدة !!.

وكان محمد عبد السلام قد أكد أمس الجمعة "أن السعودية فشلت في تحقيق أي انجاز ولو شكلي من خلال تنظيمها لثلاث قمم دعت لها زعماء العالم الإسلامي".

وقال في تعليقه على هذه القمم : إن السعودية استقدمت زعماء العالم الإسلامي لتبكي إليهم ورطة وقعت فيها بحماقتها فلم يذرفوا لها دمعا؛ مشيرا إلى أن "كلمات العديد من زعماء العالم الإسلامي كانت مثقلة بمشاكل بلدانهم".

المصدر : المسيرة

انتهى ** ح ع