مسؤولة اممية: خدمات ايران للمهاجرين الاجانب جديرة بالاشادة

وخلال لقائها رئيس ممثلية وزارة الخارجية الايرانية في شمال وشرق البلاد، غلام عباس ارباب خالص، قالت آيريس بنوم ان قضية اللجوء في العالم اصبحت معقدة جدا تشهدها بعض دول العالم من ضمنها ايران.

واضافت، ان ايران تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث احتضانها للرعايا الاجانب (اللاجئين والمهاجرين).

وتابعت المسؤولة الاممية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت خلال الاعوام الاربعين الماضية خدمات واسعة للمهاجرين الاجانب جديرة بالاشادة والتقدير.

من جانبه قال رئيس ممثلية وزارة الخارجية في شمال وشرق البلاد خلال اللقاء، ان نحو 600 الف من الرعايا الافغان يعيشون في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) بصورة شرعية او غير شرعية وقد تم تثبيت اسماء نصفهم.

واضاف، ان اكثر من الف من الرعايا الافغان يدخلون البلاد يوميا كمعدل بصورة غير شرعية عبر حدود البلاد الجنوبية الشرقية حيث يتم اعتقال نصفهم واعادتهم الى بلادهم في اطار مراحل قانونية.

واكد ارباب خالص بان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفقا لمبادئها الانسانية والاسلامية بذلت جهودا واسعة لاستضافة الرعايا الاجانب خاصة الافغان وقدمت لهم جميع الخدمات الرفاهية كما تقدمها لمواطنيها .

وصرح بانه على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لخفض الهجرة اهمها العمل على ارساء السلام ومكافحة الارهاب في الدول التي تعاني من ذلك ومنها افغانستان.

انتهى ** 2342