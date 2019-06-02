٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٩
رمز الخبر 83337949
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تفكيك عصابة كبيرة لتهريب المخدرات جنوب شرق ايران

تفكيك عصابة كبيرة لتهريب المخدرات جنوب شرق ايران

زاهدان/۲حزيران/ يونيو/ ارنا- اعلن قائد حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) العقيد " محمد ملاشاهي" عن ضبط طنين و ۱۹۵ كغم من الافيون وتفكيك عصابة كبيرة لتهريب المخدرات.

وأضاف العقيد ملاشاهي اليوم الاحد أن حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان تلقت خلال عملية استخباراتية واسعة النطاق معلومات تفيد بنقل شحنة كبيرة من المخدرات من المناطق الحدودية إلى داخل البلاد.

وأكد أن فرق من قوى الامن الداخلي في المحافظة رصدت عصابة كانت بصدد تهريب المخدرات و نصبت لها كمينا تمكنت خلاله من تحديد هوية المهربين.

وقال العقيد ملاشاهي انه وخلال اشتباكات مسلحة مع المهربين في المنطقة الحدودية للمحافظة يوم امس تم ضبط طنين و ۱۹۵ كغم من الافيون والقبض على اثنان من المهربين وضبط سيارتين و تسع دراجات نارية كانت بحوزتهم.

انتهى**م م**۱۰۴۹

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