اللواء باقري: لا نتراجع عن القدرة الدفاعية للبلاد

وعشية الذكرى الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (رض) ، وصف اللواء محمد باقري في بيان اليوم الاحد، الإنجازات العظيمة والشريفة للثورة وإيران الإسلامية بانها نتاج حيوية نهج وحقيقة "الخميني الكبير" واستمرار ولاية وقيادة هذه الشخصية الفريدة تاريخيا من قبل خلفه الصالح ، الإمام الخامنئي.

واضاف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ، انه وبعد مرور أربعين عاما وفي العقد الخامس من الثورة، ودخول الجمهورية الإسلامية الى فصل جديد في حياتها ، تجدر الإشارة إلى أن توسع العمق الاستراتيجي والقوة الإقليمية لإيران، قد أحدث ظروفا جديدة لا جدال فيها ولا توجد اليوم مشكلة في غرب آسيا لا يمكن حلها دون مشاركة إيران ، وان تشكيل جبهة المقاومة الإسلامية قد جعل الاحتلال الصهيوني الغاصب، يعيش في كابوس المخاوف الأمنية أكثر من أي وقت مضى على الرغم من الدعم الغربي والعربي .

يتبع.. 2344