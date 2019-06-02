التوقيع على مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والصناعة وجياوتنغ الصينية

وافادت ارنا نقلا عن المساعد الدولي في جامعة العلوم والصناعة الايرانية " شهريار شاه حسيني" قوله ان الجامعة ترتبط بمذكرات تفاهم علمية مع ۹۰ جامعة عالمية وان الارتباط بالجامعات الصينية كان ولازال على سلم اوليات الجامعة.

واعتبر الارتباط بجامعة جياوتنغ الصينية سيكون محوره مجالات النقل وهندسة الحاسوب والاتصالات والميكانيك و هندسة المواد والنفط و الغاز.

وبين شاه حسيني ان المذكرة تنص على تعاون مشترك بين الجامعتين في مجال اقامة ورشات تعليمية مشتركة واقامة المؤتمرات الدولية وتبادل الاساتذة والطلاب في المواضيع المذكورة.

وخلال مراسم التوقیع رحب رئیس جامعة جياوتنغ الصينية بالتعاون مع جامعة العلوم والصناعة الايرانية، متمنيا ان يثمر هذا التعاون مقترح تاسيس فرع لموسسة كنفسيوس الصينية في الجامعة والتعاون في مجال السكك الحديدية .

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