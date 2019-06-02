مجموعة تطوير الاستثمارات الإيرانية الصينية تنفذ مشروعان رئيسيان في منطقة ارس الحرة

و قال صفر شاسفند اليوم الأحد في مقابلة مع إرنا ، إن إجمالي استثمارات هذين المشروعين بلغ 206.3 مليون دولار زائد 1.431 مليار تومان.

وأشار إلى الموافقة على هذين المشروعين في اللجنة الاقتصادية لمنطقة أرس الاقتصادية الحرة ، وقال: يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي 113 مليون دولار واستثماره المحلي 980 مليار دولار.

وتطرق إلى استقطاب رؤوس اموال محلية خلال العام الماضي بقيمة 2،271 مليار تومان فيما بلغ رأس المال الأجنبي 78 مليون و 742 ألف دولار ، و قال ان 55 بالمائة، أي ما يعادل 1.246 مليار تومان من رأس المال المحلي تم تشغيله في القطاع الصناعي في المنطقة.

وأعلن شاسفند ان قطاع السياحة بحصة 22 ٪ وجذب 496 مليار تومان والقطاع الزراعي بنسبة 20 ٪ وجذب 455 مليار تومان والقطاع التجاري بنسبة 2 ٪ وجذب 72 مليار دولار جاءت بالمراتب التالية في العام الماضي.

تقع منطقة ارس الحرة بمساحة 51 ألف هكتار في شمال غرب البلاد ، وقد استثمرت أكثر من 60 شركة أجنبية و 400 شركة محلية في المنطقة.

الإعفاءات الضريبية لمدة 20 عاما، وتخصيص الأراضي للعاملين في قطاع الإنتاج بأقساط طويلة الأجل ، فضلاً عن توفير التسهيلات المصرفية وإمكانية استيراد المواد الخام والآلات دون أخذ رسوم ، من الحوافز الاستثمارية في منطقة ارس الحرة.

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