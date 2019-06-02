نمو الصادرات من خلال ايجاد تنويع في إنتاج المنتجات البتروكيماوية

ووفقا لتقرير صادر عن الشركة الوطنية لصناعات البتروكيماويات، اكد "علي ادياني راد" ، على الدور الهام لصناعة البتروكيماويات في التنمية الاقتصادية للبلاد، وقال إن صناعة البتروكيماويات الإيرانية نمت وتحركت على أساس القوى العاملة الخبيرة والفعالة، وان الضغوط الخارجية، لم تتمكن أن توقف عملية التنمية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني قائلاً: إن استمرار وزيادة العقوبات من قبل ترامب، تظهر قوة إيران وحجمها ، وبالتالي فإن رئيس الولايات المتحدة ، على الرغم من وجود العديد من المستشارين والخبراء ، لم يتمكن من إيجاد فهم حقيقي للاقتصاد الإيراني.

وصرح ادياني راد، إن السياسات الأمريكية لن تجدي نفعا أمام إيران ، والعقوبات في أي جزء ، وخاصة في مجال البتروكيماويات ، لن تكون ممكنة وأن الولايات المتحدة لا تستطيع تقييد صادرات البتروكيماويات الإيرانية.

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