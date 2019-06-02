انعقاد المهرجان الدولي الثاني عشر للافلام الریاضیة في ایران

واعلنت الامانة العامة لمهرجان الافلام الریاضیة في ایران انه تم تاكيد مشاركة ۴۸ دولة منها ايران وتركيا والمانيا وايطاليا و فرنسا وروسيا و امريكا الجنوبية للمشاركة في المهرجان الذي ستنطلق نشاطاته الصيف المقبل في ايران .

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