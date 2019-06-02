انعقاد المهرجان الدولي الثاني عشر للافلام الریاضیة في ایران

واعلنت الامانة العامة لمهرجان الافلام الریاضیة في ایران انه تم تاكيد مشاركة ۴۸ دولة منها ايران وتركيا والمانيا وايطاليا و فرنسا وروسيا و امريكا الجنوبية للمشاركة في المهرجان الذي ستنطلق نشاطاته الصيف المقبل في ايران .
انتهى**م م**۱۰۴۹
طهران/۲حزيران/ يونيو/ ارنا- تم تسجيل ۵۰۳ اثرا فنيا من ۴۸ بلدا للمشاركة في المهرجان الدولي الثاني عشر للافلام الریاضیة في ایران.
واعلنت الامانة العامة لمهرجان الافلام الریاضیة في ایران انه تم تاكيد مشاركة ۴۸ دولة منها ايران وتركيا والمانيا وايطاليا و فرنسا وروسيا و امريكا الجنوبية للمشاركة في المهرجان الذي ستنطلق نشاطاته الصيف المقبل في ايران .
انتهى**م م**۱۰۴۹
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