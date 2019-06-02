السلطات الامنية تضبط 118 كيلوغرام من الافيون في محافظة جهارمحال وبختياري

وقال العميد غلامزاده اليوم الاحد في حوار مع ارنا أن قوى الامن الداخلي في محافظة جهارمحال وبختياري تلقت خلال عملية استخباراتية واسعة النطاق معلومات تفيد بنقل شحنة من المخدرات من المحافظات الجنوبية إلى داخل البلاد.

واوضح هذا القائد الامني أن فرقا من قوى الامن الداخلي في المحافظة رصدت عصابة كانت بصدد تهريب المخدرات و نصبت لها كمينا تمكنت خلاله من تحديد هوية المهربين.

واضاف العميد غلامزاده انه وخلال اشتباكات مسلحة مع المهربين تم ضبط 118 كغم من الافيون والقبض على ثلاثة من المهربين ومصادرة سيارتين كانت بحوزتهم.

انتهى**م م/ ح ع**