٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٥:٥١
رمز الخبر 83338553
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السلطات الامنية تضبط 118 كيلوغرام من الافيون في محافظة جهارمحال وبختياري

السلطات الامنية تضبط 118 كيلوغرام من الافيون في محافظة جهارمحال وبختياري

شهركرد/2حزيران/ يونيو/ ارنا- اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة جهارمحال وبختياري العميد " غلامعباس غلامزاده" عن ضبط 118 كيلوغرام من الافيون والقبض على ثلاثة مهربين في هذه المحافظة (جنوب غربي البلاد).

وقال العميد غلامزاده اليوم الاحد في حوار مع ارنا أن قوى الامن الداخلي في محافظة جهارمحال وبختياري تلقت خلال عملية استخباراتية واسعة النطاق معلومات تفيد بنقل شحنة من المخدرات من المحافظات الجنوبية إلى داخل البلاد.

واوضح هذا القائد الامني أن فرقا من قوى الامن الداخلي في المحافظة رصدت عصابة كانت بصدد تهريب المخدرات و نصبت لها كمينا تمكنت خلاله من تحديد هوية المهربين.

واضاف العميد غلامزاده انه وخلال اشتباكات مسلحة مع المهربين تم ضبط 118 كغم من الافيون والقبض على ثلاثة من المهربين ومصادرة سيارتين كانت بحوزتهم.

انتهى**م م/ ح ع**

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