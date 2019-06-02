ایران تشارک فی معرض اکسبو دبي 2020

وتطرق حسین زاده اليوم في تصريح الاحد لبرنامج صناعة المعارض، الی اهمیة صناعة المعارض علی مدار نصف القرن الاخیر وقال ان تحقیق اکثر من 45 تریلیون دولار سنویا في التجارة العالمية من السلع والخدمات وازدهار صادرات السلع القائمة علي المعرفة وتطوير صناعة السياحة خلال الاعوام الاخيرة يتوقف علي اقامة المعارض الدولية المتخصصة.

وحول اوضاع المعارض فی ايران لفت الى اقامة ما يتراوح بين نحو 500 الی 600 معرض سنویا فی انحاء البلاد.

وقال حسین زاده ان المساحة المخصصة للجناح الایرانی فی معرض 2020 تبلغ الفين و12 مترا؛ متوقعا زيارة مالا يقل عن 25 مليون زائر للجناح الایرانی خلال فعاليات المعرض.

وصرح هذا المسؤول الايراني بان تطوير وزيادة الصادرات من خلال إقامة معارض دولية ووجود شركات إيرانية في الفعاليات الخارجية، من الأهداف التي يتعين متابعتها في العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس 2020) والتخطيط للمشاركة في 17 معرضا دوليا على صعيد آسيا وأوروبا وأفريقيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الدول المجاورة والصين والهند بهدف زيادة نطاق التعاون في تنظيم المعارض وتبادل فضاء المعارض بين إيران وهذه الدول.

انتهی** 1453/ح ع **