السفير الالماني في طهران يؤكد دعم بلاده للاتفاق النووي

وقال برشتولد خلال لقائه مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المرأة السيدة " معصومة ابتكار" ان المانيا مع ايران وتساندها في الاتفاق النووي وتعتقد انه يجب تلبية مطالبها.

وفي جانب اخر من تصريحه قال السفير الالماني خلال اللقاء الذي جرى الاحد ان بلاده لديها برامج حول دعم اللاجئين الافغان في ايران، معلنا الاستعداد للتعاون في هذا المجال.

واردف ان المانيا تدعم اليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي والتعليم االدراسي للفتيات وتعليمهن الحرف .

من جانبها قالت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة ان ايران والمانيا بامكانهما التعاون لايجاد الارضية الجيدة لتأهيل المرأة اقتصاديا مبينة دور المرأة الايرانية المميز في الحياة الاجتماعية .

وقالت انه ورغم الحظر فأن انتاج 75% من الصناعات اليدوية و 80% من حياكة السجاد تقوم به السيدات في ايران وهذا يعني ان المرأة في ايران تؤدي دورا مميزا في الاقتصاد .

واضافت ابتکار ان ايران والمانيا بامکانهما التعاون وبشکل جید فی مجال تأهيل المرأة اقتصاديا والتي ستنتفع منه المرأة الافغانية كذلك .

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