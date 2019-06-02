مساعد وزير الطرق : اتفاق ايراني - تركي على تطوير التعاون الثنائي في مجال النقل السككي

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد، اشار رسولي الى نتائج الزيارة الاخيرة التي قام بها والوفد المرافق الى تركيا؛ مبينا ان الجانبين اتفقا على تدشين طريق سككي من طهران الى انقرة في 22 حزيران / يونيو الحالي.

واوضح، ان الرحلات السككية في الوقت الحالي بين ايران وتركيا تتم اسبوعيا عبر طريق تبريز (شمال غرب) نحو مدينة فان التركية؛ مضيفا، انه في ضوء الاتفاق الاخير بين البلدين تقرر اضافة طريق سككي جديد من طهران باتجاه مدينة فاق التركية، والذي سيدخل الخدمة اعتبارا من 22 حزيران الحالي.

ولفت مساعد وزير الطرق الايراني الى ان ايران وتركيا عازمتان على تنمية التعاون الثنائي في مجال النقل السككي بدل النقل البري؛ وانطلاقا من ذلك وضعا على سلم برامجهما خفض الرسوم المتعلقة بعلميات النقل والشحن بين البلدين.

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية اليوم، تطرق رسولي الى لقائه مع وزير السياحة التركية خلال زيارته الاخيرة لهذا البلد، واتفاقهما على تسيير رحلة سككية سياحية بين البلدين قريبا.

وفي معرض الاشارة الى معرض النقل والشحن الدولي والصناعات ذات الصلة المرتقب عقده بطهران، اوضح مساعد وزير الطرق ان المعرض سينعقد لنسخته السابعة خلال الفترة من 9 الى 12 حزيران / يوينو الحالي؛ بمشاركة 152 شركة، منها 7 شركات اجنبيةتمثل الصين وروسيا ولاتفيا وتركيا.

انتهى ** ح ع