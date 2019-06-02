الجهاد الاسلامي تدعو الشعوب الاسلامية للوقوف الى جانب المقاومة ودعمها

وقال النخالة في كلمة له خلال مؤتمر متحدون ضد "صفقة ترامب"، من العاصمة اللبنانية بيروت : إننا نرفض كافة المؤامرات لتقديم فلسطين كاملة للمشروع الإسرائيلي ؛ مضيفا أنّ المسؤولية أصبحت أكثر وضوحاً ونحن بحاجة إلى صوت الشعوب العربية لتؤيد المقاومة بكل ما تملك.

وأشار إلى، أننا سائرون في طريق المقاومة ولن نتراجع أبداً، مؤكداً، أن "انعقاد هذا اللقاء بمؤتمراته وعناوينه الثلاثة كان خطوة ضرورية لإعلان هذه القوى التي تمثل الأمة، بأننا نرفض ما يصنعون وما يتآمرون عليه لتقديم فلسطين كاملة للمشروع الإسرائيلي؛ حسبما افاد موقع المنار.

وتابع، "بالتأكيد، لدى الجميع الكثير ما يقولونه في قضية مواجهة المشروع الصهيوني، ولكننا اليوم بحاجة أكثر لأن نقف جميعاً ونعلن أننا مع المقاومة، مقابل بعض الأنظمة العربية المتخاذلة والمتعاملة مع أمريكا والكيان الصهيوني".

وحذر من وجود "حملات إحباط وتشكيك بالمقاومة وانحياز للكيان الصهيوني"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ شعوب الأمة موقفاً للدفاع عن المقاومة والقضية الفلسطينية".

وتابع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ان "المسؤولية اصبحت أكثر وضوحاً، ونحن بحاجة إلى صوت الشعوب العربية لتؤيد المقاومة بكل ما تملك".

ولفت النخالة إلى أن "المقاومة تطور من قدراتها، ولن تدخر جهداً في سبيل الدفاع عن قضية فلسطين مهما كلفها ذلك من تضحيات".

انتهی**2018/ح ع **