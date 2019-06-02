الرئيس العراقی یوکد علی تعزیز العلاقات الثنائیة بین طهران وبغداد

وفی لقائه الیوم الاحد السفیر الایرانی لدی العراق "ايرج مسجدي"، قال صالح : ان مواقف العراق وتعامله مع الأزمة في المنطقة نابعة من استقلالية قراره الوطني وسياسته الواضحة في تجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر والازمات، وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين والشعوب الاقلیمیة.

وبحسب الموقع الرسمی الالکترونی لرئاسة الجمهوریة العراقیة، تطرق صالح فی هذا اللقاء الی آخر التطورات السياسية على الساحتين العربية والإقليمية، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين الجارين ايران والعراق.

وشدد الرئیس العراقی خلال اللقاء الذی جری فی قصر السلام ببغداد، علی ان "المسؤولية التأريخية، في خضم الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة، تحتم علينا بذل الجهود لتخفيف حدة التوترات ومنع اي تصعيد يهدد استقرار شعوبنا، واهمية اتباع الحوار الجاد والبناء في معالجة الازمات، اوحترام سيادة الدول".

وبحسب المصدر نفسه، فقد جدد السفير الایرانی فی بغداد خلال اللقاء دعم الجمهورية الاسلامية للعراق وحرصها على تعزيز العمل المشترك؛ مثمناً مواقف العراق على الصعيد الدولي والاقليمي.

انتهى ** ح ع