الرئيس روحاني: لا سبيل امامنا سوى الصمود والمقاومة

وخلال استقباله اليوم الاحد حشدا من الاساتذة والاطباء من مختلف انحاء البلاد، قال الرئيس روحاني، ان الاميركيين يدعون بانهم لم يمارسوا ضغوطا بهذا المستوى لغاية الان وخلال الاعوام الاخيرة ضد ايران لذا فان الظروف الصعبة الحاصلة اليوم هي اكبر من اي وقت من اي وقت مضى وقد ذكروا العديد من الاسباب لضغوطهم، فمن ناحية اعلنوا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست على هواهم وانه على الشعب ان يختار النظام الذي يريده حسب زعمهم ومن ناحية اخرى كانوا يعلنون بانهم لا يستسيغون سلوك الشعب الايراني الذي عليه ان يغير هذا السلوك.

واضاف، ان الاعداء كانوا يعلنون احيانا بان لهم شروطا للتفاوض مع ايران وانه على ايران القبول بها ابتداء ليحضروا هم الى طاولة المفاوصات وبطبيعة الحال فقد اعلنوا خلال الاسابيع الاخيرة بانه ليس لهم اي شروط للتفاوض. لقد كانوا يهددونا في وقت ما وكانهم القوة العسكرية المتفوقة فيما هم اليوم يعلنون بانهم لا يريدون الحرب بل يريدون فقط ان لا نمتلك القنبلة النووية وبالطبع فان كلامهم هذا لا اساس له.

يتبع ** 2342