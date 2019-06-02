اللواء سلامي: تجاوزنا مراحل صعبة وهزمنا اعداء عتاة

وفي كلمته أمام حشد من المضحين والمعاقين واسر شهداء حرب السنوات الثماني والمدافعين عن مراقد اهل البيت عليهم السلام، امس االاحد، اعتبر القائد العام للحرس الثوري التحلي بالشجاعة وعدم الخوف من قوى الهيمنة بمثابة السر في حياة اي شعب وديموميته.

وقال اللواء سلامي إن الاقتدار والكرامة والامن التي تنعم بها ايران الاسلامية اليوم رهن بالجهاد والتضحيات التي قدمها أبطال وضعوا أرواحهم على اكفهم بهدف وقاية الشعب من أي سوء.

وأضاف: إن ايران اجتازت مرحلة صعبة وهزمت اعداء عتاة وقدّمت في هذا النهج شهداءً ومضحين ومعاقين مهّدوا للشعب نهجاً تاريخياً خالداً ورفعوا راية الاسلام عالية.

انتهى ** 2342