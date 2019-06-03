محافظ البنك المركزي الإيراني يصل الى سيئول

وافاد البنك المركزي الإيراني اليوم الاثنين ، ان همتي سيلتقي خلال هذه الزيارة ، وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية لبحث العلاقات الاقتصادية والقضايا المالية بين البلدين.

محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي" كان قد طالب سابقا بوقف العراقيل من جانب البنوك الكورية؛ مبينا خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية في طهران "يوجانغ هيان" ان المصدر الرئيسي للاصول الايرانية واضح وشفاف جدا ولا داعي للعراقيل التي تضعها البنوك الكورية بذريعة الحظر الامريكي حيال انتفاع ايران من هذه الاموال.

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