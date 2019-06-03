ايران تتصدر دوري الامم للكرة الطائرة ۲۰۱۹

وفي نهاية الاسبوع الاول من دوري الامم لكرة الطائرة اليوم الاثنين تصدر المنتخب الايراني ترتيب المرحلة الاولى بثلاثة انتصارات متتالیة على ايطاليا والصين والمانيا محققا تسع نقاط .

وفي اليوم الثالث للمبارات احرزت منتخبات ايران وامريكا و ايطاليا و فرنسا و البرازيل وروسيا و البرتغال الفوز وحقق المنتخب البرتغالي مفاجئة بفوزه على منتخب بلغاريا.

وفازت ايران في مباراتها الثالثة وبثلاثة اشواط على ألمانيا بنتيجة ۳۰-۲۸ و۲۹-۲۷ و ۲۵-۲۰ نقطة .

وكان منتخب ايران قد فاز على ايطاليا ۳-۱ في مستهل مشواره في البطولة وحقق ثاني فوز له في الدوري العالمي للكرة الطائرة بتغلبه على نظيره الصيني بنتيجة ۳-۰ .

وستواجه ايران بالمرحلة الثانية من دوري الامم للكرة الطائرة التي ستقام باليابان، منتخب البرازيل الجمعة المقبلة، الى أن تلاقي الارجنتين السبت واليابان الاحد القادمين.

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