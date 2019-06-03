الموافقة على أكثر من 1.1 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة والتعدين

بناءً على هذه الإحصاءات، تمت الموافقة على هذا الحجم من الاستثمارات الأجنبية لـ 83 مشروعا. في حين، وافق مجلس الاستثمار الأجنبي على 88 مشروعا بقيمة 3 مليارات و497 مليون و 100 ألف دولار في عام 2017، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 68.5٪ من حيث القيمة الاستثمارية.

خلال هذه الفترة ، تمت الموافقة على معظم الاستثمارات الأجنبية بمبلغ 230 مليون دولار لزيادة إنتاج السيارات في محافظة كرمان ، تليها خطط لإنتاج الألمنيوم السيليكوني في محافظة خراسان الجنوبية بمبلغ 177 مليون دولار ، وإنتاج منصات الفرامل ومنصات قابض السيارات في أذربيجان الغربية بقيمة 118 مليون و 709 ألف دولار ، تم إنتاج شرائح مدرفلة على الساخن وشرائح من سبائك الصلب في خراسان الجنوبية بمبلغ 54 مليون و 262 ألف دولار وإنتاج أدوية مضادة للسرطان مختلفة في محافظة البرز بمبلغ 39 مليون و 913 ألف دولار.

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