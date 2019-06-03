الازبط: المقاومة لن تصمت على أي اعتداء تتعرض له ايران

وقال الازبط في رسالة وجهها إلى الولايات المتحدة الامريكية و"إسرائيل" ودول التطبيع:"إن المقاومة الفلسطينية كجزء من محور المقاومة تؤكد وفائها اليوم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ما زالت تدعم المقاومة الفلسطينية رغم كل المتغيرات السياسية والحصار المفروض على دول محور المقاومة بشكل عام".

وأضاف في حديث خاص لمراسلنا أن" رسالتنا اليوم هي الاعتداء على ايران يعني أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تقف صامتة وسيكون لها كلمتها في إشغال المنطقة بأسرها مع محور المقاومة لقناعتنا أن الاعتداء على ايران يعني التمهيد للقضاء على مشروع التحرر لفلسطين والقدس".

وتابع الازبط "كل هذا الاعداد و التجهيز والرسائل التي نطلقها هي رسالة أبرزها أننا سنسقط صفقة القرن.. نحن نتحدث على أننا على مقربة كبيرة من إعلان فشل الصفقة أمام وحدة محور المقاومة وقدرات محور المقاومة في هذا المحور في كل الأماكن وعلى رأسها إيران".

وشدد الأزبط أن صفقة القرن ستفشل أمام صمود وثبات المجاهدين في فلسطين واليمن وسوريا والعراق وعلى رأسهم الجمهورية الاسلامية وسوريا .

وأشار القيادي في حركة المقاومة الشعبية إلى أن العدو الصهيوني ما زال يماطل ويدخل في مرحلة التلكؤ المستمر في تطبيق تفاهمات رفع الحصار عن غزة، و قال " فهذا يعني أن المقاومة الفلسطينية اليوم ستدخل في مواجهة مفتوحة مع العدو الصهيوني إذا استمر بهذه السياسية المعتادة وبهذا الغطاء الدولي لأن شعبنا الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية لايمكن أن يصمدوا على هذا الحصار أكثر من ذلك".

وأكد على أن المقاومة ستبقى يدها على الزناد وجاهزة لصد أي عدوان صهيوني محتمل على أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الجولات القتالية الأخيرة مع العدو أثبتت قدرة المقاومة على صد أي عدوان محتمل حتى وإن كان مفاجئا من قبل العدو الصهيوني.

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