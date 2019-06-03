على العالم الاسلامي ان لايغفل عن توجيهات الامام الخميني

وفي حوار خاص مع ارنا اعرب بلوج عن تعازية بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني(رحمه الله) واضاف : يجب على المسلمين الاستعانة بكلام وافكار الامام الراحل لاتخاذهم خطوات عملية نحو الوحدة والاتحاد.

وحذر بلوج الامة الاسلامية من السماح للعدو بترويج التفرقة والانقسام بينها، مبينا ان القوى الاستكبارية ستستخدم هذه الحربة لتوجيه ضرباتها الى المسلمين.

واشار بلوج الى لقاءاته بالامام الراحل بعد انتصار الثورة الاسلامية وقال ان الامام ليس حصرا على مجموعة خاصة وان الثورة الاسلامية وافكاره الوحدوية لامثيل لها اقليميا وعالميا.

واضاف ان افكار واراء الامام الراحل كان لها تاثير كبير لاينسى على الامم في جميع انحاء العالم وخاصة الامة الاسلامية ، مشيرا الى ان اعداء العالم الاسلامي لن يحتملوا ذلك فهم يصورون الامام الخميني (رحمه الله) على انه حصر للشعب الايراني مؤكدا على انه للعالم كافة.

وصرح السياسي الباكستاني ان كفاح ونضال الامام الخميني (رحمه الله) لتحرير الشعب الايراني من الظلم والفساد وتضحياته في هذا الشأن لايمكن ان ينسى فهو اسس نظاما ابهر العالم حتى يومنا هذا.

واردف نائب رئيس حزب الجماعة الاسلامية الباكستاني ان مفجر الثورة الاسلامية كان منذ الايام الاولى للثورة يحث المسلمين على الوحدة والاتحاد وهدفه كان تقريب المذاهب الاسلامية الى بعضها لذا فعلى مسلمي العالم الاستعانه بافكاره وكلامه للتخلص من مشاكلهم وتحقيق الرفاهية والرخاء للمجتمعات الاسلامية.

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